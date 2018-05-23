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DHA YURT:Uçağın kalkışı sırasında düşen yıldırım kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

BATMAN'dar dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseliği sırasında yıldırımın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü.

BATMAN'dar dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseliği sırasında yıldırımın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım, uçağın çok yakınından geçtiği görülürken, uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin de sarsılmasına yolaçan yıldırım düşmesiyle ilgili yolcu uçağının herhangi bir tehlike yaşamadığı öğrenildi. THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşamadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın havalanması

-Uçağın karanlıkta yanıp sönen lambaları

-Havanın aydınlanması ve yıldırımın uçağın olduğu noktaya düşmesi

-Kamerayı çeken kişinin sarsılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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