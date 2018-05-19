HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT:YALOVA AK-KİM KİMYA FABRİKASI’NDA KORKUTAN YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

YALOVA’da Türkiye’nin en büyük kimyasal üretim tesislerinden birisi olan Akkök Şirketler Grubu’na ait Ak-Kim Kimya Fabrikası’nda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

YALOVA’da Türkiye’nin en büyük kimyasal üretim tesislerinden birisi olan Akkök Şirketler Grubu’na ait Ak-Kim Kimya Fabrikası’nda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın depo kısmında çıkan yangına Yalova İtfaiyesi ile Altınova ve Çiftlikköy İlçe İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesindeki Ak-Kim Kimya Fabrikası'nın depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Yangına Yalova İtfaiyesi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kntrol altına alındı. Hafta sonu olması nedeniyle depo bölümünde işçi bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
Fabrika yönetiminden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yalova’da faaliyet gösteren Ak-Kim Kimya fabrikamızdaki bir tesisin deposunda saat 12.40 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıkmıştır. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı çalışmalarımız sürmektedir” denildi.

Görüntü Dökümü
---------------------
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları
-Genel fabrika görüntüsü
-Ambulans ve iş makineleri detayı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA

==========================================================

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Bursa'da 19 Mayıs coşkusuBursa'da 19 Mayıs coşkusu
Ege'de 19 Mayıs coşkusuEge'de 19 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da kadın işçiler asansörle yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa'da kadın işçiler asansörle yere çakıldı! Yaralılar var

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.