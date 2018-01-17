DHA YURT:(YENİDEN) ISPARTA'DA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ: 3 ASKER ŞEHİT 

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da düşen uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Yalvaç'a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında eğitim amaçlı da kullanılan askeri nakliye uçağı düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipiler sevk edildi. Uçağın Eskişehir'den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi.

VALİ GÜNAYDIN: ENKAZA ULAŞILDI

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, olaydan bir süre sonra düşen askeri uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Vali Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Vali Günaydın, ekiplerin çok kısa sürede karadan da bölgeye ulaşcağını söyledi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız."