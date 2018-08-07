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DHA:ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 08:37 | Son Güncelleme

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda en az 20 kişi gözaltına alındı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala Adana'da yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda en az 20 kişi gözaltına alındı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala Adana'da yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. KOM ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda evde arama yapıldı. Ekiplerin yaptıkları aralamalarda yasa dışı bahis şebekesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen en az 20 kişi gözaltı alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Adli tıp biriminin tabelası
- Şüphelilerin polis eşliğinde sağlık kontrolüne getirilmeleri

Süre: 03'08" Boyut: 579 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Adana'da yasa dışı bahis operasyonuAdana'da yasa dışı bahis operasyonu
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