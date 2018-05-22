DHA:ARTVİN'DE, İÇİNDEKİ 3 KİŞİYLE NEHRE UÇAN OTOMOBİLE ULAŞILDI(EK)

OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, 2 KİŞİ KAYIP

Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan ve sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması ile yeri tespit edilen otomobil, AFAD ve Deniz Polisi dalgıç ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. 08 AR 685 plakalı otomobilde, Dursun Gül'ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı. Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar bölgede kayıp 2 kişiyi arama için çalışma başlattı.

