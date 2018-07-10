HABER

DHA:(ÖZEL)TREN FACİASINDA ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK, GERİYE PEMBE AYAKKABI KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk. Kaza yerinde enkaz arasında bulunan pembe bir çocuk ayakkabısı görenlerin yüreklerini dağladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün meydana gelen 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında, çocuklar da hayatlarını kaybetti. Kazada ölenler arasında 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuğun bulunması acıları daha da arttırdı.
Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyuyor. 6 çocuğun hayatını kaybettiği kazada enkazda pembe renkli çocuk ayakkabıları olduğu görülüyor. Ayakkabılardan biri rayların bulunduğu bölümde dururken diğer ayakkabı ise çamura saplanmış durumda bulunuyor.. Ayakkabılar, görenlerin yüreklerini dağlıyor. Enkazın hemen yanı başında duran bir tren bileti ise dikkat çekiyor. Kaza sırasında etrafa savrulan bir çok kıyafet bulunuyor.
Kazada yaralanan 341 kişiden 42'sinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Yaralılardan 8'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Ayakkabıların görüntüsü
- Bilet görüntüsü
- Kıyafet görüntüsü
- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI- Harun UYANIK-Akın ÇELİŞTAŞ/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Kuyuya düşen danayı AFAD kurtardıKuyuya düşen danayı AFAD kurtardı
O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.