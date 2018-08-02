"Dhaweeye" akıllı taksi uygulaması Somalililerin hayatını kolaylaştırıyor

MOGADİŞU (AA) - NUR CİDİ - Somali'nin başkenti Mogadişu'da hayata geçirilen, yolcu ile şoför arasında güvenilir bir ilişkiye olanak sağlayan "Dhaweeye" isimli akıllı taksi uygulaması, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Dünya genelinde kullanılan "Uber" ve çoğunlukla Arap coğrafyasında yaygın olan "Kerim" gibi uygulamalara benzeyen Dhaweeye, son 20 yıldır siyasi karışıklık ve çatışmalarla mücadele eden Somalililer için hayatlarını kolaylaştıran bir yenilik.

Ülkede akıllı taksi hizmeti sağlayan ilk yerli şirket özelliği taşıyan Dhaweeye, Mogadişu'nun bütün ilçelerinde günde yaklaşık 500 kişiye hizmet veriyor.

Yerel bir şirketin sağladığı Dhaweeye, akıllı telefonlara indirilen bir aplikasyon ile müşterilerin talepleri doğrultusunda taksi ücretlerini seçmeleri için kolay ve basit bir yol hâline geldi.

Şehir içi ulaşımında kullanılan bir tür motor taksi "Tuk Tuk"un ortaya çıkmasıyla, pazardaki değerini kaybeden geleneksel taksinin hizmet alanının, "akıllı taksi" uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla bir kez daha daralacağı tahmin ediliyor.