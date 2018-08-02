"Dhaweeye" akıllı taksi uygulaması Somalililerin hayatını kolaylaştırıyor

MOGADİŞU (AA) - NUR CİDİ - Somali'nin başkenti Mogadişu'da hayata geçirilen, yolcu ile şoför arasında güvenilir bir ilişkiye olanak sağlayan "Dhaweeye" isimli akıllı taksi uygulaması, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.
Dünya genelinde kullanılan "Uber" ve çoğunlukla Arap coğrafyasında yaygın olan "Kerim" gibi uygulamalara benzeyen Dhaweeye, son 20 yıldır siyasi karışıklık ve çatışmalarla mücadele eden Somalililer için hayatlarını kolaylaştıran bir yenilik.
Ülkede akıllı taksi hizmeti sağlayan ilk yerli şirket özelliği taşıyan Dhaweeye, Mogadişu'nun bütün ilçelerinde günde yaklaşık 500 kişiye hizmet veriyor.
Yerel bir şirketin sağladığı Dhaweeye, akıllı telefonlara indirilen bir aplikasyon ile müşterilerin talepleri doğrultusunda taksi ücretlerini seçmeleri için kolay ve basit bir yol hâline geldi.
Şehir içi ulaşımında kullanılan bir tür motor taksi "Tuk Tuk"un ortaya çıkmasıyla, pazardaki değerini kaybeden geleneksel taksinin hizmet alanının, "akıllı taksi" uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla bir kez daha daralacağı tahmin ediliyor.
- İlk iki ayda 7 bin kullanıcı
Konuya ilişkin istatistikler, henüz ikinci ayında olan Dhaweeye uygulamasının yaklaşık 7 bin vatandaş tarafından kullanıldığını gösteriyor.
Dhaweeye şirketinin İcra Direktörü Curi Abdi Anşur, "Proje, dünya teknolojisine uyum sağlanması kapsamında vatandaşların gelişmiş taksi hizmeti talebini karşılamak için ortaya çıktı." dedi.
Taksi kullanım ücretlerinin, kişi ve mesafeye göre şekillendiğini kaydeden Anşur, "4 kişilik küçük taksi kilometre başına 0,5 dolar, aile boyu 8 kişilik taksi kilometre başına 0,8 dolar ve özel araba kilometre başına 0,65 dolar olarak ücretlendiriliyor." diye konuştu.
- Vatandaşlara iş imkânı
Anşur, şirketin ortaklık prensibine dayalı olarak çalıştığını, ayrıca hizmet alanını genişletmek adına belirlenen vasıflara sahip araç sahibi vatandaşlara da iş imkânı sunulduğu belirtti.
Dhaweeye taksi hizmetinin ilk aşamada sadece başkent Mogadişu'yla sınırlı kaldığını söyleyen Anşur, çalışan sayısının artırılmasıyla verilen hizmeti Mogadişu çevresine genişletmeyi amaçladıklarını aktardı.
Uygulamada şoförün kimliğinin belirtilmesinin önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Anşur, ayrıca müşteri için haritada ana caddeler ve bilinen mekânlara ilişkin seçeneklerin görüntülendiğini dile getirdi.
- Araç ve şoför tercihi
Uygulamayı kullanan Somalililerden Hatice Muhammed Ahmed, "İstediğimiz arabayı seçebildiğimiz gibi evimizdeyken taksi hizmeti ayağımıza geliyor. Ayrıca taksi arama zahmeti de kalmıyor. Böylece istediğimiz yere daha kısa sürede ulaşıyoruz." dedi.
Uygulamanın önceki hizmetlere kıyasla müşterilerine ayrıcalıklar sunduğuna dikkati çeken Hatice Muhammed, şunları söyledi:
"Geleneksel taksilerde, müşteri ve şoför yola çıkmadan bir meblağ üzerinde anlaşıyordu. Belirlenen mesafe tamamlanmasa bile müşteri bu ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Ancak Dhaweeye ile sadece gittiğimiz mesafenin ücretini ödüyoruz."
- Hem müşteri hem araç sahibi memnuniyeti
Abdulfettah Versemi de uygulamanın geleneksel taksilere göre daha hesaplı olduğunu belirterek, "Hafta sonları ailemle başkentteki Dar es-Selam bahçesine gidiyoruz. Ev ile bahçe arasındaki 16 kilometrelik mesafe için geleneksel taksilere 20 dolar öderken Dhaweeye ile 12 dolar ödüyoruz." diye konuştu.
Önceden geleneksel taksi şoförlüğü yapan şimdi ise Dhaweeye uygulaması bünyesinde çalışan İsmail Nur ise artık müşteri bulma endişesi taşımadığını belirtti.
Nur, "Müşteriler, sadece bulunduğumuz alanla sınırlı kalmıyor. Ayrıca hizmetin bedeli de her iki taraf açısından biliniyor. Bu hizmet, bizi, daha önce harita bulunmaması nedeniyle yolcularla yaşadığımız pazarlık tartışmasından da kurtardı." ifadelerini kullandı.
- Uygulamada yaşanan bazı sorunlar
Uygulama birçok kolay sunsa da özellikle güvenlik açısından hâlâ bazı sıkıntıların olduğu belirtiliyor.
Somalililer, ülkede hâkim olan istikrarsız güvenlik ortamından dolayı, taksi sürücülerinden kaynaklı güvenlik endişesi taşıyor.
Dhaweeye uygulamasının, bazı bölgelerde sunduğu harita hizmetinde de aksaklıklar yaşandığı ifade ediliyor.
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