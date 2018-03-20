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DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' olduğu öne sürülen İlhan K., ODTÜ ormanında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara sorumlusu olduğu iddia edilen İlhan K.'nin (34) bir süredir ODTÜ'ye ait ormanlık alanda saklandığını belirledi.

Savcılıktan alınan izinle söz konusu alanda operasyon düzenleyen ekipler, İlhan K.'yi gözaltına aldı. Polise direndiği için kelepçelenerek etkisiz hale getirilen İlhan K., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ERDOĞAN'IN KONUTUNUN KROKİLERİ BULUNMUŞTU

Şüphelinin, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü kurma ve yönetme ile üç ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi. Beraberindeki bir kadın ile 2013 yılında da gözaltına alınan İlhan K.'nin üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi çıkmış; yaşadığı adreslerde yapılan aramada, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.

UZUN ZAMANDIR ARANIYORDU

İlhan K.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ancak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, bu nedenle yerinin belirlenmesi için uzun zamandır çalışma yürütüldüğü kaydedildi. (DHA)

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