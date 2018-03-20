DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu iddia edilen İlhan K, polis tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında düzenlenen operasyonla yakalandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K'nin (34) bir süredir ODTÜ'ye ait ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Savcılıktan alınan izinle söz konusu alanda operasyon düzenleyen ekipler, İlhan K'yi gözaltına aldı. Polise direndiği için kelepçelenerek etkisiz hale getirilen İlhan K, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü kurma ve yönetme ile üç ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi. Beraberindeki bir kadın ile 2013 yılında da gözaltına alınan İlhan K'nin üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi çıkmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.
İlhan K'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ancak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, bu nedenle uzun zamandır yerinin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
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