DHKP-C'li terörist 'Bak postacı geliyor' operasyonu ile yakalandı

Konya polisinin başarı ile yürüttüğü 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 23 yaşındaki DHKP-C’li terörist Ömer A.’nın, devlet büyüklerine suikast planı içinde olduğu ve Ankara’da bazı bakanlık binaları çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli İlçesi’nde askeri kıyafet satan bir iş yerinde çalışan Ömer A.’nın, terör örgütü DHKPC’nin İç Anadolu bölge sorumlusu olduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Teknik ve fiziki takip sonucu, 23 yaşındaki Ömer A.’nın devlet büyüklerine yönelik silahlı suikast düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Ankara’da isimleri açıklanmayan 3 bakanlık çevresinde keşif yaparken toplam 7 görüntüsü ortaya çıkarılan Ömer A.’nın, suikast girişimi için özel bir tarih belirlemediği ancak şubat ayı ortalarında eylem için harekete geçeceğinin yapılan telefon görüşmeleri kayıtlarından öngörüldüğü iddia edildi.

POSTACI KIYAFETLERİ SATIN ALDI

Zanlının Ankara, Eskişehir ve Konya’ya sürekli gidip geldiği, örgüte buralarda militan kazandırmaya çalıştığı da saptandı. Son olarak 18 Ocak’ta Ankara’ya giderek yine keşif yapan Ömer A.’nın postacı kıyafetleri satın aldığı belirlenince harekete geçen Konya emniyeti, şüpheliyi “Bak Postacı Geliyor” ismini verdiği operasyonla Ankara’da gözaltına aldı.