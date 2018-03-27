Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu öne sürülen İlhan K, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında 20 Mart'ta gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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