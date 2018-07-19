DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Özsöğüt'ün Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir adrese saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Meryem Özsöğüt ile C.D. ve A.B'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, tabanca ile çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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