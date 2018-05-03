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DHL Open Golf Turnuvası başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  DHL Open Golf Turnuvası İstanbul'da başlıyor.  Kemer Country Club'da 4-6 Mayıs tarihleri arasında 15 kategoride yapılacak turnuvaya yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

İstanbul DHA - DHL Open Golf Turnuvası İstanbul'da başlıyor.
Kemer Country Club'da 4-6 Mayıs tarihleri arasında 15 kategoride yapılacak turnuvaya yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek DHL Open Golf Turnuvası'nda, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Erdem Kıramer, Kaan Terzioğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi ve Mehmet Ziylan gibi golf sporuna yön veren isimler de yer alacak. Dünyanın önde gelen uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express, 1995 yılından bu yana İKSV Resmi Taşıyıcı Sponsoru olarak sanata verdiği desteği sporda da sürdürüyor. Türkiye'nin tanıtımı açısından da önem taşıyan golf sporunun ülke içinde yaygınlaşması ve gelişmesinin önemine inanan DHL Express, Kemer Country Club golf turnuva işbirliğinin yanı sıra, kulüp içinde yer alan Golfer's Lounge'ın sponsorluğunu da üstleniyor. 2018 Golf ve Aprés Golf koleksiyonuyla dünya kadın golf stilini yeniden tanımlayan İdil Tarzi de tasarımları ve sürprizleriyle DHL Open'de olacak.

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