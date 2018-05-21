DHMİ Genel Müdürlüğünün 85. kuruluş yıl dönümü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü, Trabzon Havalimanı'nda da kutlandı.

Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminalinde yapılan etkinliğe Trabzon Valisi Yavuz’un yanı sıra Havalimanından Sorumlu Mülki Amir ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ile Havalimanı personeli katıldı.

DHMİ’nin 85 yıllık tarihinin anlatıldığı video ile başlayan etkinlikte konuşan Yavuz, Trabzon Havalimanını kapasitesinin üzerine çıktığını belirterek, "Bizim havalimanımız 3 milyon kapasite olmasına rağmen geçen seneyi 4 milyon ile kapattık." dedi.

Ocak ayında yaşanan uçak kazası sonrası Trabzon Havalimanı personelinin yoğun gayret gösterdiğinin altını çizen Yavuz, "İlave terminaller yapılması veya yeni pist düşünülmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen hiç aksama olmadı. Personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle bu başarıya imza atıldı. Havalimanımız Mülki Amiri Numan Bey, Başmüdür Ahmet bey personelimiz, kurtarma ekibimiz destan yazdılar, o gün orada destan yazdılar." diye konuştu.