DHMİ Genel Müdürlüğünün 85. kuruluş yıl dönümü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü, Trabzon Havalimanı'nda da kutlandı.
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminalinde yapılan etkinliğe Trabzon Valisi Yavuz’un yanı sıra Havalimanından Sorumlu Mülki Amir ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ile Havalimanı personeli katıldı.
DHMİ’nin 85 yıllık tarihinin anlatıldığı video ile başlayan etkinlikte konuşan Yavuz, Trabzon Havalimanını kapasitesinin üzerine çıktığını belirterek, "Bizim havalimanımız 3 milyon kapasite olmasına rağmen geçen seneyi 4 milyon ile kapattık." dedi.
Ocak ayında yaşanan uçak kazası sonrası Trabzon Havalimanı personelinin yoğun gayret gösterdiğinin altını çizen Yavuz, "İlave terminaller yapılması veya yeni pist düşünülmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen hiç aksama olmadı. Personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle bu başarıya imza atıldı. Havalimanımız Mülki Amiri Numan Bey, Başmüdür Ahmet bey personelimiz, kurtarma ekibimiz destan yazdılar, o gün orada destan yazdılar." diye konuştu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise DHMİ'nin kurulduğu yıldan bugüne kadar geçen 85 yıllık süreçte devamlı gelişim kaydettiğini söyledi.
Trabzon havalimanının aynı anda büyük gövdeli 18 uçak park kapasitesinin olduğunu anımsatan Aydın, "2007 yılında 14 bin 574 uçak, 1 milyon 482 bin 760 yolcuya hizmet verdik. Uçak ve taşınan yolcu sayımız giderek artıyor. Trabzon Havalimanı'nda 2017 yılı rakamları 29 bin 99 uçak, 4 milyon 158 bin 500 yolcuya ulaştı." ifadelerini kullandı.
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