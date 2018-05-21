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DHMİ Genel Müdürlüğünün 85. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:02 | Son Güncelleme

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı çalışanları, DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'ndaki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 5 yılda 1 milyon 300 bin yolcunun taşındığını, bu başarıda havalimanı çalışanlarının emeklerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Benek, bu yıl hedeflerinin 400 bin yolcu olduğuna işaret ederek, "Sadece 4 ayda 150 bin yolcu taşıdık. Temmuz 2013 yılında kurulan havalimanımızda üç uçakla başladık yolculuğumuza ve artık haftalık 52 sefer düzenliyoruz. Bunda başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Havalimanının uluslararası düzeyde olduğunu, personel bazında da hiçbir sıkıntıları bulunmadığını dile getiren Benek, havalimanının üst düzeyde hizmet vermesinde emeği olan bütün çalışanlara teşekkür etti, görevlerinde başarı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
cizre DHMİ

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