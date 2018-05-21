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DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: - "30 milyon kapasiteli hava limanı yapmayı bize hedef olarak gösterdi büyüklerimiz. Ne 30'u? 200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik. Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız"

İSTANBUL (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "30 milyon kapasiteli hava limanı yapmayı bize hedef olarak gösterdi büyüklerimiz. Ne 30'u? 200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik. Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız." dedi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Havalimanında düzenlenen törende Ocak, 85. yıla kolay gelinmediğini, büyük aşamalardan geçildiğini anlattı.

Havacılıkla ilgi 2009 yılında yapılan sempozyumda 2023 hedeflerinin konulduğunu hatırlatan Ocak, "30 milyon kapasiteli havalimanı yapmayı bize hedef olarak gösterdi büyüklerimiz. Ne 30'u? 200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik. Yüzde 90'lara getirdik ve Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız. Dev eserlere imza atıyoruz. Öngörülen sürelerden çok önce bitiriyoruz." diye konuştu.

85. kuruluş yıl dönümünü özellikle Atatürk Havalimanında kutlamak istediklerini belirten Ocak, şöyle devam etti:

"Atatürk Havalimanına bir vefa borcu ödemeye geldik. Atatürk Havalimanı Türk sivil havacılığının ilk gününden beri çok ciddi hizmetler veren bir hava limanı. Nice rekorlara imza atmış, nice büyüklüklere soyunmuş, içinde nice hikayeler yazılmış, ne acılar ve ne sevinçler yaşanmış bir yer. O kadar devasa bir sektörün merkezi ki dünyaya açılan kapımız. 85. yılımızı geride bıraktık ve 100 yıla Mustafa Kemal'in kurduğu genç cumhuriyetin emin adımlarla ilerlediği gibi biz de emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Bin 500 uçaklık rekorumuz var"

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Timur Alp Bayrak da "Burada çalışan 50 bin personele teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanının sıkıntısız, problemsiz ve en önemlisi uyum içinde çalışmasına ayrı katkı verdiği için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar büyük bir operasyonu yapan bildiğim kadarıyla dünyada başa örnek yok. Bin 500 uçaklık rekorumuz var. Bu rekor kırılırken herkes sanki normal bir gündeymiş gibi çalıştı. Önümüzdeki aylarda bu bin 500 rakamını ve daha fazlasını her gün göreceğiz. İnşallah alnımızın akıyla yaklaşık 5 ay sonra dünyanın en büyük hava limanı olan İstanbul'un yeni hava limanına da taşınacağız." diye konuştu.

DHMİ'deki daire başkanlarının da söz aldığı tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene Atatürk Havalimanı Mülkü İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile diğer hava yolu şirketlerinin yöneticileri ile DHMİ personeli ve Atatürk Havalimanı çalışanları katıldı.

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