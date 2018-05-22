DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü

BALIKESİR (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi.

Balıkesir-Koca Seyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya, Edremit'in Güre Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen iftarda yaptığı konuşmada, 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Koca Seyit Havalimanı pistinin 3 bin metre uzunlukta ve 45 metre genişlikte olduğunu belirten Kaya, "Havalimanımızda 2013 yılında 92 bin, 2014 yılında 206 bin, 2015'te 325 bin, 2016 yılında 365 bin, 2017 yılında 440 bin ve 2018 yılının ilk 4 ayında 117 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 550-600 bin civarı yolcuya hizmet verilmesi tahmin edilmektedir. Turizmin ve ticaretin yoğun olduğu bölgemizde bulunan Koca Seyit Havalimanı, dünyanın en güvenli ulaşımıyla uluslararası standartları sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazır bulunmaktadır.” dedi.