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DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:11 | Son Güncelleme

Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi.

Balıkesir-Koca Seyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya, Edremit'in Güre Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen iftarda yaptığı konuşmada, 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Koca Seyit Havalimanı pistinin 3 bin metre uzunlukta ve 45 metre genişlikte olduğunu belirten Kaya, "Havalimanımızda 2013 yılında 92 bin, 2014 yılında 206 bin, 2015'te 325 bin, 2016 yılında 365 bin, 2017 yılında 440 bin ve 2018 yılının ilk 4 ayında 117 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 550-600 bin civarı yolcuya hizmet verilmesi tahmin edilmektedir. Turizmin ve ticaretin yoğun olduğu bölgemizde bulunan Koca Seyit Havalimanı, dünyanın en güvenli ulaşımıyla uluslararası standartları sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazır bulunmaktadır.” dedi.

İftara Koca Seyit Havalimanı personeliyle aileleri katıldı.

İftarın ardından DHMİ'nin 85'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle toplantı düzenlendi. Koca Seyit Havalimanı Müdürü Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, DHMİ'nin kuruluş görevleri ve ana faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de aktif 55 havalimanının 49'unun işletilmesi ile Türk hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevinin DHMİ Genel Müdürlüğünce yerine getirildiğini kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmektedir. Genel Müdürlüğümüzün uzantısı olarak Körfez bölgesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanımız yolcu memnuniyetini ön planda tutarak, her türlü yolcu kolaylığını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre toplam 269 personeliyle 24 bin metrekare terminal binasında hizmet vermektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir DHMİ Edremit

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