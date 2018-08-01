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Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde birlikte uyuyan 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, görenleri gülümsetti.

Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde birlikte uyuyan 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, görenleri gülümsetti.
Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde Hasan Akcan'a ait 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, birbirinden ayrılmıyor. Birlikte uyuyan köpek ile kedi, görenleri gülümsetti. Hayvanların sahibi Hasan Akcan, kedi ve köpeği arasındaki 'dostluğun' tüm insanlığa ders olması gerektiğini söyledi.

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Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'

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