"Diaspora Gençlik Akademisi" 2018 programı başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Diaspora Gençlik Akademisi programında, başta Avrupa olmak üzere yurt dışından gelen gençlerin Türkiye üzerine dersler alacağını hatırlatan YTB Başkanı, buradaki gezi programlarıyla ana vatanla bağlarını kuvvetlendireceklerini sözlerine ekledi.

Eren, dış politikadaki değişimle yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’yi her zaman yanlarında bulacağını vurgulayarak, YTB’nin de son dönem Türk dış politikasının aktif kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin son yıllarda dış politikadaki başarılarına dikkati çeken Eren, “Türkiye bugün hiç olmadığı kadar diasporasının, yurt dışındaki vatandaşlarının yanındadır.” diye konuştu.

Programın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve YTB Başkanı Abdullah Eren, programın hedefi ve yurt dışındaki Türk toplumunun gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Gençlik Akademisi"nin bu yılki programı başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun da gurbetçi gençlere “Siz bizim gönül coğrafyamızdaki göz bebeklerimizsiniz.” şeklinde seslenerek, gençlerin öncelikle kendi dilini ve kendi kültürünü iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ayasofya ve Topkapı müzelerinde müdürlük yaptığı dönemlere ilişkin anılarını paylaşan Dursun, bu dönemde Türkiye'deki gezilerine eşlik ettiği eski ABD Başkanı Barack Obama ve Papa 16. Benedictus’a, mabedin kapısının Tarsus’taki pagan tapınağından getirildiğini söylediğinde, konuk ülke liderlerinin yaşadığı şaşkınlık ve hayranlığı anlattı.

- "Amaç gençlerdeki kültür bilincini artırmak"

Dursun, Türkiye’de sanat tarihi ve arkeoloji gibi alanlardaki eksikliğe işaret ederek, Paris'te bulunan Louvre Müzesi’nde Ayasofya’dan götürülmüş çinilerin sergilendiğini, bu mirasa artık sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin Türkiye'de UNESCO mirasına giren yerlerden en az bir tanesini ziyaret etmelerini, önemli tarihi şehirleri görmelerini, Türkçeyi iyi konuşan insanlarla hasbıhal etmelerini öğütleyen Bakan Yardımcısı Dursun, Diaspora Gençlik Akademisi programının amacının gençlerdeki kültür bilincini artırmak ve kültür değerlerine merak uyandırmak olduğunu vurguladı.