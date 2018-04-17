NİĞDE (AA) - Niğde Barosu ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle Karabağ Savaşı'nın anlatıldığı "Diasporaya Karşı Ses Can Azerbaycan'a Nefes" konferansı düzenlendi.
Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseyinli, üniversitenin kongre ve kültür merkezindeki konferansta yaptığı konuşmada, Karabağ Savaşı'nın yaşandığı o günleri anlattı.
Zor şartlarda savaştıklarını belirten Hüseyinli, "O günleri yaşadım, Türk oğlunun, yiğidinin nasıl savaştığını gösterdim. Ben hiçbir zaman eğilerek, gizlenerek savaşmadım. Benim bütün savaşım ayakta oldu. Benim bir askeri giyimim vardı, kurşunla delik deşik oldu. Ben neden şehit olmuyorum diye hayıflanıyordum. Yanımda şehit olanların fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafımı da asıyordum. Çünkü şehit olmak istiyordum." dedi.
Hüseyinli, vatanı korumanın sadece savaşla olmadığını, her sahada da başarılı olmakla vatanın korunabileceğini ifade etti.
Karabağ'da sadece Ermeniler ile savaşmadıklarını aktaran Hüseyinli, "Sadece onlarla olsaydı, savaş daha erken biterdi. Bizde savaş sathında silah, ekmek, giyim, su yok ama Ermeni'lerde tank, top ve ellerinde silahlar vardı. Onlara karşı bu şekilde mücadele verdik." şeklinde konuştu.
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