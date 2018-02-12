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Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:46 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’de elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerini bu günden itibaren kesmeye başladı.

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’de elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerini bu günden itibaren kesmeye başladı. Şirketten daha önce değişik yollardan gerekli uyarılar yapılmış ve borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin 12 Şubat’tan itibaren kesileceği bildirilmişti.
Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan son açıklamada, “Yaptığımız uyarılar, gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere ve tanıdığımız iyi niyetli tüm olanaklara rağmen elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği bu gün itibariyle kesilmeye başlandı” denildi.
Dicle Elektrik’in müşterilerinin kullanımına sunduğu elektriği peşin para ödeyerek satın aldığına dikkat çekilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Peşin para ile aldığımız ve her türlü kolaylığı sağlayarak tüketimine sunduğumuz bazı büyük toprak sahibi çiftçilerimiz ne yazık ki kullandıkları elektriğin parasını ödemiyorlar. İki yıldır kullandığı elektriğin parasını ödemeyen toprak sahipleri var. Bu nedenle daha önce duyurduğumuz gibi borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini bu günden başlayarak kesiyoruz. Borçlarını ödeyinceye kadar da elektrik vermemekte kararlıyız. Bu aboneler hakkında icra takibi de başlatacağız.”

"Ulusal şebekeyi etkiliyorlar"
Elektriği kesilenlerin yaptığı tehditlerin şirketin kararlılığını etkilemeyeceği kaydedilen açılamada, bedeli ödenmediği için israf edilen elektriğin sistemin dengesini bozduğu kaydedildi. Açıklamanın sonunda ise, bu durumun borcunu düzenli ödeyen müşterileri etkilediği gibi, yüksek tüketim sahibi bazı tarımsal sulama abonelerinin reaktif sistemleri takmadıklarından ulusal elektrik şebekesini olumsuz etkilediği de ifade edildi.

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

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