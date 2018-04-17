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Dicle Elektrik’in 60 bin liralık ödüllerine son başvuru 30 Nisan   

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı gençlere söz hakkı vermek için başlatılan toplam 60 bin liralık ödüllü yarışmaya başvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek.

Dicle Elektrik’in 60 bin liralık ödüllerine son başvuru 30 Nisan   

İSTANBUL, (DHA)-Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı gençlere söz hakkı vermek için başlatılan toplam 60 bin liralık ödüllü yarışmaya başvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Dicle Elektrik İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı' yarışması düzenliyor. Şirketin 'Enerji Verimliliği Haftası’nda duyurduğu ve liseli öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada birinciye ailesiyle bir haftalık tatil ve lise eğitimi boyunca devam etmek üzere her yıl için 5 bin liralık burs, yine lise eğitimi boyunca devam etmek üzere ikinciye her yıl için 5 bin liralık, üçüncüye ise her yıl için 3 bin 500 liralık eğitim bursu verilecek. Yarışmada ödüle hak kazanarak ilk üçe girenlere verilecek toplam eğitim bursu, kazananların lisenin ilk sınıfında olmaları durumunda 55 bin lirayı bulacak, tatille birlikte toplam ödül tutarı 60 bin liraya yaklaşacak.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA KARŞI EN İYİ MESAJ VE AFİŞ BELİRLENECEK

Dicle Elektrik tarafından başlatılan Kaçak Elektrik ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı Yarışması’na başvuranlar, kaçak elektrik kullanımına karşı kendi mesajını belirledikten sonra, mesaja uygun bir afiş tasarımını, başvuru belgesiyle birlikte doldurarak Dicle Elektrik’in ilan ettiği başvuru adreslerine gönderecek veya şirketin internet sitesi üzerinden dijital olarak yükleyebilecek. Söz konusu yarışmaya gençlerin katılımını desteklemek amacıyla şirketin hizmet verdiği iller olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Valiliklerin yanı sıra belediyeler ve milli eğitim müdürlükleri de duyuru desteği sağladı.

EĞİTİM BURSU VE AİLECE TATİL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışma ile ilgili başvuru ve katılım koşullarına ilişkin detaylar Dicle Elektrik’e ait sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook'un yanı sıra şirketin resmi web sitesi www.dicleelektrik.com.tr sayfasından paylaşılıyor. Sadece liselerde okuyan ve eğitim durumunu kanıtlayanlara açık olan yarışmada kazananlar 19 Mayıs tarihinde açıklanacak. Birinci seçilecek öğrenci isterse ödül olarak kazanacağı ailesiyle bir haftalık tatili önümüzdeki yaz tatilinde kullanabilecek.

(FOTOĞRAF-DHA)

Dicle Elektrik’in 60 bin liralık ödüllerine son başvuru 30 Nisan Dicle Elektrik’in 60 bin liralık ödüllerine son başvuru 30 Nisan

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