Dicle Elektrik’ten Bakan Fakıbaba’ya teşekkür, çiftçiye davet

Elektrik borcu bulunan tarımsal sulama abonelerine Şubat ayı başından itibaren yapılan ‘borcu olanlara elektrik kesintisi uygulanacağına’ dair uyarılara rağmen geçtiğimiz haftalarda borç nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçiler ile Dicle Elektrik arasında bir çözüm bulunması amacıyla 28 Mart günü Mardin’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba liderliğinde bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda başta tarımsal sulamada kullanılan elektrik olmak üzere, çiftçilerin elektrik borçları, bunlara ilişkin desteklemeler ve elektrik arzıyla ilgili konular etraflıca görüşülmüş ve borçlu tarımsal sulama abonelerine borçlarını ödemeleri için 1 hafta ek süre verilmesi, Dicle Elektrik’in de bu bir hafta boyunca kesinti yapmaması karara bağlanmıştı. Bakan Eşref Fakıbaba’nın katıldığı toplantıda bulunan çözüm, çiftçiler tarafından sevinçle karşılanmış, Dicle Elektrik şirketi tarafından hemen söz konusu toplantı sonrasında elektrikleri kesik bulunan tarımsal sulama abonelerine yeniden elektrik verilmişti.

Bir haftalık ek süre devam ederken Dicle Elektrik’ten bir açıklama geldi. Açıklamada, sorunun çözüme kavuşması konusunda gösterdiği destek ve fedakarlıktan dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’ya müteşekkir olunduğuna yer verilirken, çiftçilerin de bu çözümden duyduğu memnuniyete yakışır bir şekilde borçlarını ödeme konusunda adımların atılmasının beklendiği ifade edildi.

Dicle Elektrik yönetiminden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanımızla yapılan toplantıda bir çözüm ortaya konuldu. Bunda Bakan Fakıbaba’nın önemli katkıları ve fedakarlıkları olduğu ortadadır. Alınan kararın çiftçilerimiz için ne kadar sevindirici olduğu da bizzat toplantıdan sonra çiftçilerin yaptığı açıklamalarla görülmektedir. Büyük çoğunluğu 2016 ve öncesine ait olan borçların ödenmesi gerekmektedir. Borçlu çiftçimize düşen görev, bu ek sürede şirketimize gelerek borçlarını ödemeleri veya yapılandırmalarıdır. Bakanımıza da söz verdiğimiz gibi, tanınan bir haftalık ek süre zarfında hiçbir kesinti yapmayacağız. Dicle Elektrik, bugüne kadar olduğu gibi, çiftçimizin borçlarını kapatması konusunda gerekli kolaylıkları gösterecektir’’.