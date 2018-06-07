DİYARBAKIR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dicle Nehri'nde Irak'a giden bir gram suyu tutmuyoruz, gelen su geçiyor. Bir zahmet kendi içlerine baksınlar, sulama sistemlerini ona göre modernize etsinler, Musul Barajı'nı ele alsınlar." dedi.

1 milyar 70 milyon lira tutarındaki 3 tesisin açılışı ve 7 tesisin ise temel atımı için düzenlenen törene katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Eroğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nın gövdesinin yapımının 2019 sonunda tamamlanacağını, 2020 yılında su tutmaya başlanacağını söyledi.

GAP'ın en önemli ayağı olan Silvan Projesi'nin 8 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) ile 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirten Eroğlu, projenin 235 bin 123 hektar tarım arazisini suya kavuşturacağını dile getirdi.

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