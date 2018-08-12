DİCLE NEHRİNDE YAPILAN ISLAH İLE CİZRE'YE MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRILDI

Haber-Kamera Ferit ASLAN-Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)-ŞIRNAK'ın bugüne kadar çatışma, operasyon ve şiddet olayları ile gündeme gelen Cizre ilçesinde DSİ tarafından Dicle nehrinde yapılan ıslah çalışması ile ilçe merkezinden geçen nehrin 16 kilometrelik bölümünde muhteşem bir sahip oluşturuldu. Daha önce kum ocakları nedeniyle bozulan ve sık sık boğulma vakalarının yaşandığı Dicle nehrinde yapılan taş tahkimatı ve sahil düzenlemesi ile birlikte nehrin iki yakasında büyük şehir parkları ve yürüyüş yolları yapıldı. Cizre'ye hayat veren Dicle nehrinde 6 ay içersinde yapılan çalışma ile ilgili önce ve sonra çekilen fotoğraflar ortaya çıkan güzel görüntüyü net bir şekilde gösterdi. Türkiye kamuoyunun geçmiş yıllarda çatışma, terör, ve saldırı haberleri el adını hep duyduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğünün ilçe merkezinden geçen Dicle nehri yatağında yaptığı çalışma ile ilgili muhteşem bir sahip kazandırıldı. Daha önce boğulma vakalarının yaşandığı, kum ocakları nedeniyle yatağı bozular ve kanalizyasyon suları nedeniyle kokudan yayına yaklaşılmayan Dicle Nehrinin 16 kilometrelik sahil kenarı artık bir seyir terası haline getirildi. Cizre İlçesi Dicle nehri toplu makinalı çalışması ıslahı ve yatak tanzimi projesi kapsamında ilk aşamada Cizre şehir merkezinde 8 kilometrelik taş tahkimat yapılması öngörülürken, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda şehir merkezinden Yakacık mevkiine kadar 21.5 kilometrelik bölümün taş tahkimatı yapılması kararlaştırıldı. 2017 yılının Aralık ayında başlayan çalışmalar ile Cizre şehir merkezinden geçen Dicle nehrindeki çalışmalar 6 aylık bir sürede tamamlandı. İlçe merkezindeki çalışmanın tamamlanması ile ilçe merkezi taşkınlardan korunurken, nehir yatağı temizlendi ve çevresinde büyük parklar ve yürüyüş yolları yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, DSİ Bölge Müdürlüğü'nce geçen yıl Cizre ilçesinde 8 kilometrelik kesimde bir çalışma yapmayı planladıklarını ancak daha sonra bu alını 21 kilometreye kadar çıkardıklarını söyledi. Müdür Gökyel, çalışmalar kapsamında DSİ'nin çeşitli illerinden getirilen makinelerle işe başladıklarını ifade ederek, İlk etapta Cizre'nin içerisindeki karayolu köprüsünün sağlı sollu kısımlarındaki çöplük alanlar temizlendi. Seddelerle tahkimatlı kesit oluşturuldu. Buradaki çalışmalar tamamen bitmiş vaziyettedir. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Cizre Belediyesi'nce reklasyon alanları oluşturuldu. Vatandaşların rahatlıkla çıkıp gezebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturuldu. Ayrıca Cizre ilçesi içerisindeki taşkına maruz alanlarında korunması sağlanmıştır. Bu çalışmalarla birlikte toplamda yaklaşık olarak 250 bin metreküp kazı istifri taş tahkimatı yapılmıştır. 850 bin metreküp temizlik yapılmıştır. Toplamda da Yakacık mevkii ile beraber yüzde 60'lık bir seviyeye gelmiştir. Cizre'nin içerisinin tamamı temizlenmiş vaziyettedir. 30'a yakın makine çalışmalarını halen devam ettirmektedir. Cizre içerisinin içerisindeki kesimde toplam 6 aylık bir süre içerisinde çalışmalar yapıldı dedi. ÖNCESİ VE SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER FARKI ORTAYA KOYDU DSİ 10'uncu Bölge müdürü Ali Gökyel, nehir yatağında yaptıkları çalışmaların bitmesi el birlikte Reklasyon alanları da oluşturulduğunu ve Cizre'nin muhteşem bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi. Gökyel, kum ocakları nedeniyle nehir yatağında çok düzensiz bir kesit oluştuğunu, bu kesitin düzenlemesinin yapıldığın, nehre akan kanalizyasyonların önlendiğini ve çöplerin temizlendiğini de söyledi. Bölge müdürü Ali Gökyel, çalışmalar başlamadan bölgede havadan çektikleri görüntüler ile çalışmalar bittikten sonra çektikleri görüntüleri karşılaştırıldığında aradaki farkın net olarak ortaya çıktığını ve 6 aylık bir çalışma ile muhteşem bir sahil oluştuğunu söyledi. GEÇTİĞİ YERE YAŞAM VEREN DİCLE NEHRİ Dicle Nehri, Türkiye'de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat'la birleşerek Şattülarap'ta Basra körfezine dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar gölünden alır. Türkiye'nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezi'ne dökülür. Toplam uzunluğu 1900 kilometredir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 kilometredir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap'tır. Debisi ortalama 360 m3sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m3sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m3 sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. Geçtiği yerleşim birimlerine hayat veren Dicle Nehri aynı zamanda üzerinde kurulan barajlarla ülkenin enerji ihtiyacını da belli oranda karşılamaktadır.



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