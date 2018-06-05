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Didem'in korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

İzmir'de 25 yaşındaki Didem Demirci evinde ölü bulundu. Bir süre önce nişanlısından ayrılan genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken kızlarının cansız bedenini bulan anne baba kahroldu. Didem'in kendini astığı ipin kesik olması ise akıllarda soru işareti bıraktı

Didem'in korkunç sonu!

Bornova'da 25 yaşındaki Didem Demirci, kız kardeşiyle yaşadığı evde kendini asarak intihar etti. Ancak anne ve babası tarafından ölü bulunan genç kızın balkonda yerde yatıyor olması ve kendini astığı ipin kesilmiş halde bulunması polisi harekete geçirdi. Şimdi genç kızın neden intihar etmiş olabileceği kadar ipi kimin kestiği de araştırılıyor.

SON GÜN MESAJLAŞMIŞ

Talihsiz kızın olay sırasında evde olan kız kardeşi İrem Demirci ile intihar günü mesajlaştığı ve kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı S.G, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akıl almaz intihar, geçtiğimiz gün Bornova Ankara Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Eskiizmir'de oturan anne Neriman ve baba Musa Demirci, kızlarından haber alamayınca araçlarına binerek evine gittiler. Anahtarla kapıyı açan anne ve baba, salonda oturan diğer kızları İrem Demirci'ye ablasının nerede olduğunu sorduklarında 'bilmiyorum' cevabını aldı.

KENDİNİ ASTIĞI İP KESİKTİ

Didem'in odasına giren çift, kızlarını yerde yatarken buldu.Genç kızın intihar ettiği ipin bir parçası boynunda, diğer ucu ise kesilmiş halde tavana asılı duruyordu. Korkunç manzarayı gören aile hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis, genç kızın elbise ipiyle kendini asarak yaşamına son verdiğini belirledi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Didem'in, olay günü kısa bir süre önce ayrıldığı nişanlısıyla mesajlaştığı ortaya çıktı. Ancak genç kızın tavanda asılı halde iken ipi kimin kestiği belirlenemedi. Olay sırasında evde bulunan kardeşi, ablasıyla küs olduğunu ve dışarıdan gelip salonda oturduğunu, ablasını görmediğini söyledi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında, kardeşi İrem ve eski nişanlısı S.G'nin ifadesine başvuruldu. Savcılıkta ifadesi alınan eski nişanlı serbest kalırken, son olarak intihar eden eski nişanlısıyla konuştuğu telefonuna ise incelenmek üzere el koyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
didem demirci izmir intihar cinayet

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