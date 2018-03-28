Didim Belediyesinden kültür etkinliği

Didim Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve Volkan Kantoğlu’nun sahne aldığı “Kapat ben arim” adlı Stand Up gösterisi beğeni topladı.
Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde sahnelenen Stand Up gösterisinde daha önce bir çok dizi ve filmlerde rol alan Volkan Kantoğlu sahne aldı. Etkinliğe Didimlilerde ilgi gösterirken, Kantoğlu gösterisinde ailesi ve kadınlarla olan diyaloglarında başından geçenleri anlattı. Gösterisinde farklı konulara da değinen Kantoğlu yaklaşık 1 saat sahne kalırken, Didimliler esprilerle dolu gecede hoş dakikalar geçirdi. Oyunun sonunda Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, Kantoğlu’na çiçek verip teşekkür etti.
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