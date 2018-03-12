Didim Esnaf Odası ile İşkur arasında işbirliği protokolü..

İş-Kur Aydın İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında İşk-kur hizmetlerinde oda üyelerinin da yararlanabilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Oda binasında gerçekleşen protokol törenine İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak, İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, İş-Kur Söke İlçe Müdürü Selami Harman, Oda Başkan yardımcıları Nihat Özçevik ve Aslan Balakan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş-kur personeli katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Oda Başkanı Şerif Erul seçim çalışmaları kapsamında esnafın yararına olacak her türlü işbirliği ve adımı atacaklarını dile getirdiklerini belirterek “İşkur’un hizmetlerinden Didim esnafı da yararlansın istedik. Ticaret odasında bu çalışma yapıldı ama odamızda aktif olarak 1961 üyemiz var. Üyelerimizde kendilerine sunulacak fırsatlardan yararlansın. Bu konuda İşkur Genel Müdür yardımcımız Kadri Bey’e durumu ilettik. Duyarsız kalmadı, kendisine teşekkür ediyorum. Bu protokol sonrasında haftanın bir günü İşkurdan memur arkadaşlarımız odamıza gelerek bilgi almak isteyen üyelerimizi bilgilendirecek. İlçemize ve esnaflarımız hayırlı olsun. Destek veren İşkur Genel müdür yardımcımıza, İl Müdürümüze ve diğer kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.