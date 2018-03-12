Didim Esnaf Odası ile İşkur arasında işbirliği protokolü..

İş-Kur Aydın İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında İşk-kur hizmetlerinde oda üyelerinin da yararlanabilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Oda binasında gerçekleşen protokol törenine İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak, İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, İş-Kur Söke İlçe Müdürü Selami Harman, Oda Başkan yardımcıları Nihat Özçevik ve Aslan Balakan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş-kur personeli katıldı.
İmza töreni öncesinde konuşan Oda Başkanı Şerif Erul seçim çalışmaları kapsamında esnafın yararına olacak her türlü işbirliği ve adımı atacaklarını dile getirdiklerini belirterek “İşkur’un hizmetlerinden Didim esnafı da yararlansın istedik. Ticaret odasında bu çalışma yapıldı ama odamızda aktif olarak 1961 üyemiz var. Üyelerimizde kendilerine sunulacak fırsatlardan yararlansın. Bu konuda İşkur Genel Müdür yardımcımız Kadri Bey’e durumu ilettik. Duyarsız kalmadı, kendisine teşekkür ediyorum. Bu protokol sonrasında haftanın bir günü İşkurdan memur arkadaşlarımız odamıza gelerek bilgi almak isteyen üyelerimizi bilgilendirecek. İlçemize ve esnaflarımız hayırlı olsun. Destek veren İşkur Genel müdür yardımcımıza, İl Müdürümüze ve diğer kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ise İşkur’un yeni bir vizyonla hizmet etmeye çalıştığını belirterek 7600 personelle ülkeye hizmet verdiğini söyledi. Kabak Oda başkanı Erul’un talebine kayıtsız kalamayacaklarını ifade ederek “Bizden destek istedi; bizde olur dedik. Bugün protokolle çalışmayı resmileştireceğiz. Önümüzdeki hafta Çarşamba’dan itibaren arkadaşlarımız haftanın bir günü odada esnaflarımıza sunduğumuz hizmetler ve destekler hakkında bilgiler verecek. Teşvikler hakkında bilgiler verecekler. 2018 yılında daha güzel hizmetler vereceğiz. Didim’de böyle bir hizmetin verilmesi de esnaflarımızı memnun edecek. Böyle bir çalışmayı öncülük ettiği içinde Oda başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ile Oda Başkanı Şerif Erul tarafından protokole imzalar atıldı.
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum