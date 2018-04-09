Didim Ticaret Odası’nda komite seçimleri tamamlandı

Didim Ticaret Odası’nda yapılan komite seçimlerinde 9 grubun 8’ini beyaz liste kazanırken, 1 grubu da bağımsız adaylar kazandı. Sarı liste meclis üyesi çıkaramadı.

Didim Ticaret Odasının 6. olağan seçimleri Esra Karakaya Anadolu lisesinde gerçekleştirildi. Saat 09:00’da başlayan ve 17:00’de sona eren seçimlerde “Değişim” sloganıyla yola çıkan Beyaz grubu ile Sarı liste yarıştı. İki grupta ise bağımsız gruplarda seçim yarışına ortak oldu. Saat 17:00’de sandıkların kapanmasının ardından Ticaret odasındaki 9 meslek komitesinden 8’in beyaz liste kazanırken, akaryakıt grubunda bağımsız olarak seçimlere katılan Savaş Cengiz ve Evren Kamacı gruplarından seçilmeyi başardı.

9 Meslek grubu içerisinde 1. grup olan Turizm grubunda 147 oy kullanılırken 1. grupta Beyaz liste 86, sarı liste 61 oy aldı. 2. grup olan Gıda grubunda ise 120 oy kullanılırken 1. grupta Beyaz liste 76, sarı liste 44 oy aldı. 3.grup olan Mali grupta 60 oy kullanılırken 3. grupta beyaz liste 37 oy alırken, sarı liste 23 oy aldı. 4. grup olan İnşaat grubunda ise 306 oy kullanılırken. 4.grupta beyaz liste 228, sarı liste 78 oy aldı. 5.grup olan Mühendislik grubunda ise beyaz Grup kazandı. 6 grup olan dayanıklı tüketim grubunda 80 oy kullanılırken 6. grupta Beyaz liste 50, sarı liste 28 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı 7. grup olan Emlak 110 oy kullanılırken 1. grupta Beyaz liste 58, sarı liste 52oy aldı. 8. grup olan Akaryakıt grubunda ise 65 oy kullanıldı. 8.grupta bağımsız olarak giren Mavi liste ile Savaş Cengiz ve Evren Kamacı 33 oy alırken beyaz liste 32 oy aldı. 9. grup olan Tekstil grubunda ise 30 oy kullanılırken 9.grupta beyaz liste 28, sarı liste ise 2 oy aldı.

Yapılan seçimler sonucunda 21 kişilik Didim Ticaret Odası Meclisinde Hilmi Erbaş’ın öncülüğündeki beyaz liste Meclis üyeliği koltuğu kazanırken,. 2 Meclis üyeliği koltuğu ise bağımsız üyeler kazandı.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Hilmi Erbaş “Seçim bereketiyle geldi. Bizde bir atasözü var “Yiğit düştüğü yerden kalkarmış”. Bizler hep birlikte kalktık. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, gece gündüz fedakarca çalışan herkese teşekkür ederken onları mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Ne söz vermişsek ne konuşmuşsak pazartesinden itibaren başlayacağız, yeni bir süreç başlıyor. Emin olun ki bu süreci arkadaşlarımla ve sizlerle beraber çok güzel yürüteceğiz. Ticaret odasının değişimi çok önemli. Bu ülkede çok şey değişecek.”dedi.

Erbaş ve beraberindekiler seçim sonrası tebrikleri kabul etti.