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Didim ve Kuşadası'ndaki otellerde boş oda kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Bu yıl daha hareketli bir dönem bekleyen Egeli turizmcinin yüzü okulların kapanması ve ardından gelen Ramazan Bayramı ile oluşan yoğunluktan dolayı yüzü erken gülmeye başladı - Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz: - "Özellikle büyük tesislerimiz mayısta ortalama yüzde 75 doluluğa ulaştı. Hazirandan itibaren ise bu yüzde yüze çıktı. İlerleyen her gün yoğunluk artarak devam edecektir"

FERDİ UZUN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki oteller, okulların tatile girmesi ve ramazan bayramı dolayısıyla erken rezervasyonda yüzde 100'lere ulaştı.

Didim ilçesi uzun sahili, iklimi, antik kentleri, koyları ve canlı sosyal yaşamıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl daha hareketli bir dönem bekleyen Egeli turizmcinin yüzü, okulların kapanması ve ardından gelen Ramazan Bayramı ile oluşan yoğunluktan dolayı erken gülmeye başladı.

Bölgedeki otellerin tamamı erken rezervasyonla şimdiden doldu.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, turizmcinin 2018 yılına umutlu girdiğini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden dolayı oldukça yoğun bir sezon geçirmeyi umduklarını vurgulayan Cengiz, "Özellikle büyük tesislerimiz mayısta ortalama yüzde 75 doluluğa ulaştı. Hazirandan itibaren ise bu yüzde 100'e çıktı. İlerleyen her gün yoğunluk artarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

Cengiz, turizmcinin bu sezondan beklentisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

- "Yerli turist hareketliliğiyle piyasa canlanacak"

Seçimlerin ardından Didim'de boş yatak bulunamayacağını anlatan Cengiz, "Yerli turist hareketliliğiyle piyasa canlanacak. Otel işleten arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerde şu anda hemen hemen hepsi rezervasyonlarını doldurmuş durumda. Didim'in yatak kapasitesi 45 bin civarında. İnşallah güzel ve mutlu bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Otel işletmecisi Mustafa Şentürk de rezervasyonların yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Haziran-ekim döneminin çok hareketli geçeceğini dile getiren Şentürk, "İnşallah her dönem böyle yoğun geçer, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise kentin, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koyları, çok sayıda mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çektiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı ve okulların tatile girmesiyle rezervasyonda çok ciddi hareketlenme olduğunu kaydeden Özden, "Şu anda otellerimizdeki rezervasyonlara baktığımızda tamamının dolacağı görülüyor." ifadelerini kullandı.

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