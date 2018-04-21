Didim’de AK Parti’ye yeni katılımlar

Seçim çalışmaları ve ilçe teşkilatına ziyaret için gelen AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, partiye yeni üye olanların rozetlerini taktı.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Didim’de ziyaretlerde bulundu. Öz İlk olarak İlçe teşkilatını ziyaret edip ardından sahaya indi. Öz’e İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İlçe Başkan yardımcısı Cenk Ünlü, Belediye meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri eşlik etti. AK Partili Öz, şehir merkezine esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Öz ve beraberindekiler daha sonra partiye geçerek partiye yeni üye olanların rozetlerini taktı.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz yeni ilçe yönetimine çalışmalarında, başarılar dilerken, partiye yeni üye olan partililere “Türkiye’nin en büyük ailesi olan AK Partiye hoş geldiniz.”dedi.