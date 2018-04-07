Didim’de belediye ile esnaf odasının işbirliği sonuç vermeye başladı

Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasının birlikte başlattığı sanayi sitelerinin sorunlarına yönelik adımlar ilk meyvesini verdi. 1. sanayi sitesinin üst ve alt yapı sorunları için çalışmalar başladı.

Didim’de Esnaf ve Sanatkarlar Odasının öncülüğünden Mart ayı başında 1. sanayi sitesinde gerçekleştirilen ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın katıldığı sanayi sitesinin sorunlarıyla ilgili toplantıda ele alınan sorunlar tek tek çözülmeye başlandı. Kooperatif yönetiminin elektrik sorununu çözmesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri ile Aydın ASKİ ekipleri sanayi sitesinde çalışmalara başladı.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sanayinin üst yapı çalışmalarıyla adeta sanayiyi şantiyeye çevirdi. Çalışmaların başlamasından dolayı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Oda Başkanı Şerif Erul ve beraberindekiler 1. Sanayi sitesine giderek çalışmaları yerinde inceleyip esnaflarla sohbet ettiler. Oda Başkanı Şerif Erul “İlk toplantımızın meyvesini almaya başladık. Kooperatif yönetimi çalışmalarını tamamlamasının ardından Belediye Başkanımızda sözünü tuttu ve çalışmalar hemen başlandı. Öte yanda kendisinin girişimleriyle ASKİ’de altyapıyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Sanayi adeta şantiyeye çevrildi. Tüm cadde ve sokaklar bir an önce yapılarak hazır haline geleceğini bildirdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.