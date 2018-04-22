Didim’de Geleneksel Kutsal yol yürüyüşü düzenlendi

Aydının Didim İlçesinde Turizm haftası etkinlikleri ile Vegan Festivali kapsamında antik kutsal yolda, geleneksel yürüyüş gerçekleştirildi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de, antik dünyanın en büyük kentlerinden Miletos Antik Kenti ile Dünyaca ünlü tapınaklarından biri olan Apollon Tapınağı’nı birbirine bağlayan kutsal yolda gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş bu yıl da gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde Ticaret Odası tarafından kumanya, belediye tarafından su, şapka ve tişört dağıtıldı.

Köye meydanında başlayan yürüyüşe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş katılırken yürüyüşe Didimli doğa yürüyüşçülerinin yanı sıra 6 farklı yürüyüş grubu üyeleri de katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Geleneksel hale gelen Kutsal yol yürüyüşüne katılım sağlayan herkese teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımı için de önemli olduğunu belirtti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Turizm Haftası ile Vegan Festivali içerisinde bu tür bir etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, tarihi, doğası ve kültürüyle Didim’in tanıtımına katkı sağlayacak yürüyüşe destek olan herkese teşekkür etti.

Akköy’den başlayarak, Apollon Tapınağı’na kadar olan 13 kilometrelik kısmında, doğa ve tarih meraklıları güzergahın tadını çıkardı. Yürüyüş Tapınak çevresinde sona ererken, katılımcılara yürüyüş sona ikramlarda bulunuldu.