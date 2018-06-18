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Didim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Didim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün 20.00 sıralarında, Didim- Akbük karayolu Fevzipaşa Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Beyamil B.'nin kullandığı 09 M 6327 plakalı yolcu midibüsü, Fevzipaşa yönünden gelerek kavşağa giren Emine Türkan S. (40) yönetimindeki 09 YD 061 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans çağırdı, polise haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Didim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralıDidim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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