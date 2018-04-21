Didim’de öğrenciler kültür değerleri yarışmasında terledi

Didim’de liseler ve ortaokullar arası “Aydın’ın Kültürel Değerleri” adlı bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Zeynep Mehmet Dönemez Mesleki Anadolu Lisesi birinci oldu.

Didim Spor Salonunda yapılan yarışmayı Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci izledi. Aydın’ın kültürel Değerleri ile ilgili soruların sorulduğu yarışmada öğrencilere 20 soru soruldu. Her soru için bir dakika cevaplama hakkı tanındı. Yarışmanın sonucunda Zeynep Mehmet Dönemez Mesleki Anadolu Lisesi 100, Esra Karakaya Anadolu Lisesi 95, Didim Anadolu Lisesi 75, Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55, Didim Anadolu İmam Hatip lisesi ise 45 puan aldı.

Didim Anadolu Lisesi, Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zeynep Mehmet Dönemez Mesleki Anadolu Lisesi, Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi ve Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katıldığı Yarışmada Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Anadolu lisesi kazanırken Didim Anadolu İmam Hatip lisesi sonuncu oldu.

Orta okullar düzeyinde yapılan okullar arası bilgi yarışması sonuçları ise şu şekilde oldu:

Efeler Ortaokulu: 95, Selçuk Özsoy Ortaokulu: 90, Arif Nihat Asya Ortaokulu: 85, Gazi Ortaokulu: 85, Valiler Ortaokulu: 85, Cumhuriyet Ortaokulu: 75, Akbük Cemal E. Ortaokulu: 70, Akyeniköy Ş.S.T Ortaokulu: 65, Denizköy Ortaokulu: 45, Özel Yönder Ortaokulu: 40 Yalıköy Ortaokulu 35 puan aldı.