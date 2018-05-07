Didim'de ölü 'caretta caretta' bulundu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın turizm merkezlerinden Didim ilçesinde, deniz kenarında ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.
Didim'in Mersindere Mahallesi'nde vatandaşlar, kıyıya vuran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Durum, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Didim Belediye ekiplerine de bildirildi. İhbar üzerine sahil kenarına gelen ekipler, deniz kaplumbağasını inceledi. Didim Belediye ekipleri ise ölü kaplumbağayı gömdü. Caretta carettanın arka ayağına takılı haldeki ip ise dikkat çekti.
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