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Didim'de sıcak hava sahilleri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

Didim'de sıcak hava sahilleri doldurdu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de etkili olan sıcaklar nedeniyle sahiller doldu.

Hava sıcaklığının 33 derece olarak ölçüldüğü, etkili olan nemle sıcaklığın daha yüksek hissedildiği turizm merkezi Didim'de serinlemek isteyenler denizi tercih etti.

İlçenin önemli plajlarından Altınkum'da yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla birbirinden güzel koylarda denizin tadını çıkarmayı seçti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçenin her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırladığını belirterek, ilçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Sezon öncesi çevre düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Atabay, "Burada Didim'e değer katan bir güzellik ortaya çıktı. Plajı yaklaşık 3 kat büyüttük. Burada vatandaşa şezlong hizmeti de veriyoruz. İlçemizdeki plajları burası gibi genişleterek halkın hizmetine açacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Didim Ege sahil

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