Didim’de Şoförler değişim istedi

Aydının Didim İlçesinde şoför esnafı sandık başına gitti. 4 adayın yarıştığı seçimlerde 120 oy alan Sarı listenin adayı Savaş Cengiz, Odanın yeni başkanı seçildi.

Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesinde yapılan genel kurula Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan, Birlik Başkan Vekili Hüsnü Öten, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Halil Başaran, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç ile oda üyeleri katıldı.

Genel kurulun Divan Başkanlığına AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan seçildi. Çetindoğan Aydın’daki 82 odanın son seçimini Didim’de yaptıklarını ifade ederek “Güzel seçimler yaşadık. Çok adaylı ve tek adalı seçimlerde oldu. Bugün burada 4 aday arkadaşımız bu göreve talip ardından da birlik seçimimiz olacak. Ondan sonra biz sizlere dolaşacağız. Odamıza ve ilçemize hayırlı olsun.”dedi.

Ardından Yönetim, denetim kurulu raporları ile bilanço okundu. Tüm raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda başkan adaylarına sırayla konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Odaya kayıtlı 297 üyeden 274 üye sandığa gitti. Seçimlerde 1 geçersiz sayılırken Sarı listenin adayı olan ve aynı zamanda Didim Seyahat Kooperatifi başkanı Savaş Cengiz 120 oy alarak odanın yeni başkanı seçildi. Beyaz liste ile seçimlere giren mevcut Başkan Tarık Uygun 42 oy, Kırmızı liste ile seçime giren Kerim Güneş 89 oy ve mavi liste ile giren Mehmet Şengüller ise 22 oy aldı. Seçim zaferinin ardından tebrikleri kabul eden Savaş Cengiz ve ekibi, daha sonra davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Basına ilk değerlendirmesini yapan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni Başkanı Savaş Cengiz “Hep birlikte kazandık. Bana bu süreçte destek olan eşime ve aileme, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Odamızın başkanı sağ olsun odamızın kurucu başkanı bu zamana kadar yaptıkları hizmetler içinde kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemize ve odamıza hayırlı olsun.”şeklinde konuştu.