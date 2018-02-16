Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Didim Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron personelin sürekli işçi kadrosuna alınması için yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.
Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptığı açıklamada; “Belediye, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ıncı maddesi Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçlarını didim.bel.tr web sitesinin haberler ve duyurular kısmından yaptığı açıklamayla duyurdu. Didim Belediyesi yapılan incelenme neticesinde 347 kişinin başvurusu kabul edildi, 53 kişi ise reddetti. Listelere itirazlar 19 - 21 Şubat tarihlerinde yapılabilecektir” dedi.
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