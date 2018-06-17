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Didim'de trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Didim'de trafik kazası: 10 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Beyamil Beleci'nin kullandığı 09 M 6327 plakalı yolcu midibüsü, Didim-Söke karayolu Denizköy mevkisinde, Emine Türkan Seheroğlu (40) yönetimindeki 09 YD 061 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile iki araçtaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Serpil Bölük, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine, kızları Elif Masal Bölük (7) ile Eylül Zeynep Bölük (4) de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza midibüs otomobil yaralı

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