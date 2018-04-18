Didim’de turizm sezonu hazırlıkları sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde turizm sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Belediye çalışanlarınca yol güzergâhları, refüj, park-bahçe yeşil alanlar ile sahil temizlik çalışmaları devam ederken ilçede sezonluk çalışan esnaf ta tamirat ve tadilat işlerini tamamlamaya çalıştıkları gözlendi.
Bölgede uzun yıllardır hizmet vermeye çalıştığını belirten turizmci Ahmet Yılmaz, bu yıl Didim turizm sezonun iyi geçeceğini ümit ettiklerini ifade ederek, “Didim de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda, çoğu turizm şirketlerin rezervasyonları bu yönde gözüküyor. İlçede ki işletmeler yerli turizmin potansiyelini biliyor. Bu yıl daha çok artışların olacağını umuyoruz. Özelikle turizm sezonu öncesi Vegan Festivali’nin de açılıyor olması ilçe turizmin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.
Turlarla gelen paket turizmi olarak ta tabir edilen turistlerin yerli esnafa faydasının olmadığını savuna Yılmaz, bu tur organizasyonlarda turist olarak ilçeye gelenlerin yörenin önemli değerlerini görmeden gününü otelde geçirerek tatilini geçirdiğini belirtti. Yerel yöneticilere çok işlerin düştüğünü savunan Yılmaz, bu tür organizasyonlarda yerel yöneticilerin tur aracılığıyla ilçeye gelen turistlerin yerel esnafla buluşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi gerektiğini, amacın az ya da çok ilçeye gelen turistten herkesin yararlanmasını ve adil bir paylaşımın olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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