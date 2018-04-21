Didimli Kore gazisi yıllar sonra onurlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Kore gazisi Nuri Bozdağ’ın Kore Cumhuriyeti tarafından kendisine gönderilen madalya ve beratın ulaşmadığını tespit edilmesinin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı vasıtasıyla Didim Garnizon Komutanlığına gönderilen madalya düzenlenen törenle kendisine takdim edildi.

Didim Garnizon Komutanlığınca düzenlenen törene Gazi Nuri Bozdağ ve ailesi Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İlçe Jandarma komutanı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, SG K.SG Ütgm. Erkan Özbeki Muharip gaziler Derneği Didim Temsilciliği Başkanı Sefer Tatar, Didim de ikamet eden diğer Kore gazisi Ahmet Akdağ ve eşleri Denizhan Baltutan’ın ile görevli askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan tören Kore savaşı ile ilgili belgesel izlenmesi, sonrasında ise konuşmalarla devam etti.

Törende konuşan Didim Garnizon komutanı Albay Çetin Gülseven Türk Askerinin Kore’de savaşın gidişatını değiştiren kahramanlıklar sergileyerek tüm dünyanın saygısını bir kez daha kazandığını, bu efsanelerin yaşayan kahramanları olan gazilerimizin Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi dayanağı, güç kaynağı ve başarılarından örnek aldığı kıymetleri olduğunu belirtti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında, Türk Milletin vatanı ve milli davası söz konusu olduğunda canını göze alabilme özelliğini tüm tarihi boyunca ispatladığını ve bunun örneği olan, gazilerimizle beraber olmanın mutluluk ve onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Kore gazisi Nuri Bozdağ’a Kore Cumhuriyetince gönderilen madalya berat belgesi ile kendisine verilen “barış büyükelçisi” unvanının Garnizon Komutanı Çetin Gülseven tarafından okunarak tebliğ edilmesini müteakiben, kendisine madalyası ve beratı ilçe kaymakamı ve garnizon komutanı tarafından takdim edildi.

Tamamlanan Madalya töreni sonrasında askeri personel ve mülki erkanla karavanda yemek yedi.