Deniz Yücel serbest bırakıldı

DENİZ YÜCEL KİMDİR? Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheimam Main, Almanya‘da doğmuştur. Berlin Özgür Üniversitesi‘nde siyaset bilimi okudu.Deniz Yücel, 1999 yılında meslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015 yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.Deniz Yücel, 2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görüldü. 2014 yılında bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Hate Poetry adı altında oluşturdukları ırkçılık karşıtı gösteri için Almanya‘da yılın gazetecisi seçildi. Deniz Yücel, 2014 yılında Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim) isminde bir kitap yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık 2015’te yaptığı Cemil Bayık röportajı nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklanmasını talep etmişti. Deniz Yücel, 14 günlük gözaltı süresinin ardından 27 Şubat 2017 tarihinde ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla istanbul’da tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne konuldu.

Mahkeme kararıyla tutuklanan ve 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yücel, Türkiye’deki OHAL kapsamında tutuklanan ilk Alman vatandaşı oldu. Yücel daha önce de Urfa Valisi İzzettin Küçük’e “Akçakale’de IŞİD’liler olduğu söyleniyor, doğru mu?” sorusu sorduğu için bir grup gazeteci ile birlikte gözaltına alınmıştı. 27 Şubat 2017 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile 12 Nisan 2017 tarihinde evlendi. Nikah şahitliğini de CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

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