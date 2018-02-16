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Deniz Yücel serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yücel'in serbest bırakıldığı belirtildi.

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DENİZ YÜCEL KİMDİR?

Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheimam Main, Almanya‘da doğmuştur. Berlin Özgür Üniversitesi‘nde siyaset bilimi okudu.Deniz Yücel, 1999 yılında meslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015 yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.Deniz Yücel, 2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görüldü. 2014 yılında bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Hate Poetry adı altında oluşturdukları ırkçılık karşıtı gösteri için Almanya‘da yılın gazetecisi seçildi. Deniz Yücel, 2014 yılında Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim) isminde bir kitap yazdı.

Savcılık 2015’te yaptığı Cemil Bayık röportajı nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklanmasını talep etmişti. Deniz Yücel, 14 günlük gözaltı süresinin ardından 27 Şubat 2017 tarihinde ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla istanbul’da tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne konuldu.

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Mahkeme kararıyla tutuklanan ve 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yücel, Türkiye’deki OHAL kapsamında tutuklanan ilk Alman vatandaşı oldu. Yücel daha önce de Urfa Valisi İzzettin Küçük’e “Akçakale’de IŞİD’liler olduğu söyleniyor, doğru mu?” sorusu sorduğu için bir grup gazeteci ile birlikte gözaltına alınmıştı. 27 Şubat 2017 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile 12 Nisan 2017 tarihinde evlendi. Nikah şahitliğini de CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

Ayrıntılar geliyor..

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Yücel Almanya

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
maşallah bin ali gelecegi gören adam mis. ermiş mi evliya mi? daha iki gün önce deniz yücel umarım serbest kalır dedi bugün serbest kaldı. sonra yargı bağımsız. hadi ordan
@gorbacov87 BU KARARLA BİRLİKTE,BÜTÜN DÜNYANIN TÜRKYEDEN DAHA ÇOK TEDİRGİN OLMASI GEREKİR
ama bizim hükümet duyurmadı hani bu adam alman ajanıydı hani bu adam vatan hainidi hani bu adam pkk lıydı ne oldu
HANİ YARGI BAĞIMSIZDI ?ALMANYA İLE BAŞBAKAN TARAFINDAN YAPILAN GÖRÜŞMELER SONRASI GAZETECİNİN BIRAKILMIŞ OLMASI ;SİYASALLAŞTIĞININ GÖSTERGESİ OLDUĞU SÖYLENTİSİNİ HAKLI ÇIKARMAZ MI ???
Sakın Türkiyemizi kıskanan Almanyanın Başbakanı Merkel istedi diye salıverildi sanmayın. Bizde yargı siyasi baskılardan uzak ve bağımsızdır!!!!!! Asla siyasilerin dediği olmaz.Adaletimiz dünyaya örnektir!!!! Eyy Almanya bunu bil biz dersek o. Bize kimse baskı yapamaz, yersen tabii....
al sana adalet.....
emir büyük yerden.anladın sen
BU T.C. ADALET EN ÜST SEVİYEDE BAŞBAKAN SÖYLEDİ KARARI ADALET YOK DİYORLAR BİRDE ADALET BAŞBAKAN VE C.BAŞANININ ELLİNDE İŞTE BİR BOŞ KONUŞUYORSUNUZ.
türk yargısı gene sıçtı yaşasın koyunların hükümeti
attıkları yalan iftiralarla kendini boğan bir zihniyet tarafından yönetilmek bu olsa gerek söylediklerinizi hatırlıyormusunuz sn ülkeyi yönetenler çamur at izi kalsında insanların yaşadıklarının hesabını kim verecek bu zatın cezaevinde geçirdiği süreyi nasıl iade edeceksiniz
aynı suçtan tutuklu olanlar türk olduğu içinmi içerde akp hükümeti
Turkiyede yargın'ın kimin uşağı olduğu ortaya çıkmıştır. Tut dedimi tutuyor bırak dedimi bırakıyor.
hani türkiyede hukuk vardı
Geri manevralar başladı..
at izinin it izine karıştığı bir durum
Buyuk devlet ister kucuk devlet taparmi
önce tükürdük sonra yaladık
istediğini serbest bırakıyorlar istemediği yatsın
Alman ajanını serbest bıraktılar bu yapılan vatana ihanettir binali bunun altından kalkamaz
KOYUN TROLLER YORUM YAPMAMIŞ.
Mağdur olduğum davada 2 yıldır soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum.Adamlar iki günde çözüyor işi.Türk Hukuku çökmüştür.Halkın adalete güveni sıfıra inmiştir.
Nereye kadar gidecek böyle.Bu devlet nasıl ve ne kadar daha ayakta kalabilecek???
almanya bize posta koydu! bir alman vatandaşını daha fazla içeride tutamazsınız dedi.bizde söz dinledik,hepsi bu!
hani yargı siyasi değildi..hani hiç bir siyasetçi baskı yapamaz dı..?
başbakan 3-4 gün önce gereği yapılacak dedi.gazeteci kurtuldu.bumu tarafsız yargı.birileri söylüyor.savcılar gereğini yapıyor.
HUKUK GUGUK OLMUŞ.ŞİMDİ BÜTÜN DÜNYA TÜRKİYEDEKİ ADALETLE DALGA GEÇMESİNDE NE YAPSIN.ŞİMDİ KORO HALİNDE GÜLÜYORLARDIR.BU KARARLA DAHA ÇOK TEDİRGİN OLAMLARI GEREKLİ. HAKİM SAVCI KORKUSUNDAN BAŞKALARINDAN TALİMAT ALIYOR.ONDAN SONRA YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE
BAĞIMSIZ YARGIYI VEDE DEVLET YETKİLİLERİNİ KUTLUYORUM!!!!!!!!!!
Enis Berberoğlu alman vatandaşı olsaydı çoktan dışarıdaydı.
Adaletimiz bağımsız diyenlere...hakimleri,savcıları kimlerin yönlendirdiği belli oldu.
Şaşırmadık başbakan sn bin ali beyi alman başbakanına mahkeme bırakacak dedi.Guguk çalıştı ve bıraktı.
Yanlış yaptin Türkiyem, bu hainler yakalanip zehir verilmeli,ne demek serbest bırakmak
'Ben bu makamda olduğum sürece bu zat serbest kalmayacak' diyen reyiz makammı atladı hayırdır???
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