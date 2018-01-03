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Diego Costa golle döndü

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, takıma dönen Diego Costa'nın da bir gol kaydettiği maçta Lleida deplasmanından 4-0 galip ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, takıma dönen Diego Costa'nın da bir gol attığı maçta Lleida'yı 4-0 yendi.

İspanyol golcü Diego Costa'nın yaklaşık 4 yıl sonra tekrar takımının formasını giydiği mücadelede Atletico Madrid, Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Lleida'ya konuk oldu.

Konuk takım, 33. dakikada Diego Godin ve 37. dakikada Fernando Torres'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna dahil olan Diego Costa, 5 dakika sonra kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Daha önce 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında Atletico Madrid'de oynayan Costa, uzun bir aradan sonra takımıyla çıktığı ilk maçta golle buluştu. Antoine Griezmann'ın 90+2. dakikada bulduğu golle mücadeleden 4-0 galip ayrılan Madrid ekibi, 9 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

Madrid ekibinin 2014'te lig şampiyonu olmasında büyük payı bulunan 29 yaşındaki Diego Costa, geçen yıl eylül ayında İngiltere ekibi Chelsea'den ayrılarak eski takımına dönmüştü. Golcü futbolcu, Atletico Madrid'in transfer yasağı nedeniyle uzun süredir forma giyememişti.

(AA)

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