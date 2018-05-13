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Difteri salgını Yemen'de 91 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

Difteri salgını Yemen'de 91 can aldı

CENEVRE (AA) - Yemen'de difteri salgını nedeniyle ekim ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki 23 ilin 20'sinde bin 725 şüpheli difteri vakası tespit edildi.

En çok İbb ve El-Hudeyde illerinde görülen salgında, geçen ekim sonundan bu yana 91 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
difteri salgın DSÖ Yemen

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