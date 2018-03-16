HABER

Dijital gelecek Nilüfer’de masaya yatırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ekonomist Emin Çapa, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde dijital gelecekle ilgili seminer verecek.

Dijital gelecek Nilüfer’de masaya yatırılacak

Ekonomist Emin Çapa, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde dijital gelecekle ilgili seminer verecek. Yeni dünyaya hazırlanmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir seminer.
Bilkent Mezunları Derneği, ekonomist ve sunucu Emin Çapa’yı Nilüfer’de ağırlayacak.
Emin Çapa, ”Yeni Dünyayı Anlamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak” başlıklı söyleşide dijital gelecekle alakalı değerlendirmelerde bulunacak. Bilkent Mezunlar Derneği’nin düzenlediği BİLMED Networking Buluşmaları Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Ücretsiz seminerde ekonomist ve sunucu Emin Çapa, “Yeni Dünyayı Anlamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak” konulu sohbette Bursalılarla bir araya gelecek.
Çapa, “Yeni Dünya” olarak adlandırdığı dijital gelecekle ilgili bilim teknoloji ve hayat boyu öğrenme üzerinden 360 derecelik değerlendirmeler yapacak, dünyada yaşanan çeşitli bilimsel gelişmelerden örnekler verecek.
Bilkent Mezunları Derneği, yeni dünyaya hazırlanmak ve bütün bunlara kimlerin öncülük edeceğini öğrenmek isteyen herkesi 20 Mart Salı günü saat 19.00’da düzenlenecek seminere davet etti.

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.