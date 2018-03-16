Dijital gelecek Nilüfer’de masaya yatırılacak

Ekonomist Emin Çapa, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde dijital gelecekle ilgili seminer verecek. Yeni dünyaya hazırlanmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir seminer.
Bilkent Mezunları Derneği, ekonomist ve sunucu Emin Çapa’yı Nilüfer’de ağırlayacak.
Emin Çapa, ”Yeni Dünyayı Anlamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak” başlıklı söyleşide dijital gelecekle alakalı değerlendirmelerde bulunacak. Bilkent Mezunlar Derneği’nin düzenlediği BİLMED Networking Buluşmaları Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Ücretsiz seminerde ekonomist ve sunucu Emin Çapa, “Yeni Dünyayı Anlamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak” konulu sohbette Bursalılarla bir araya gelecek.
Çapa, “Yeni Dünya” olarak adlandırdığı dijital gelecekle ilgili bilim teknoloji ve hayat boyu öğrenme üzerinden 360 derecelik değerlendirmeler yapacak, dünyada yaşanan çeşitli bilimsel gelişmelerden örnekler verecek.
Bilkent Mezunları Derneği, yeni dünyaya hazırlanmak ve bütün bunlara kimlerin öncülük edeceğini öğrenmek isteyen herkesi 20 Mart Salı günü saat 19.00’da düzenlenecek seminere davet etti.
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