Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

MediaCat’in ‘Veri Kiti’ ekinde Türkiye’de yayın yapan internet sitelerinin Ocak-Mayıs 2018 dönemi ‘Dijitalin trafik şampiyonları’ araştırmasının sonuçları yayınlandı. En fazla ziyaretçiye sahip sitelerden en çok kullanılan mobil uygulamalara kadar dijital sektör trafiklerinin ayrıntılarına yer verilen analizde Mynet, web siteleri arasında PC sayfa gösterim sayısında 476 milyon 249 bin 182’yle en yakın rakibine 294 milyon fark attı ve birinci oldu.

Masaüstü gerçek kullanıcı sıralamasında da Mynet, 5 milyon 258 bin 992 kullanıcıyla zirvenin sahibi oldu.

AKILLI TELEFON SAYFA GÖSTERİM SAYISINDA MYNET İKİNCİ

Akıllı telefon sayfa gösterim sayısında 317 milyon 314 bin 880 ile Mynet ikinci sırada yer alırken, akıllı telefon gerçek kullanıcı kategorisinde ise 13 milyon 904 bin 783 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Kategori bağımsız sıralamasında akıllı telefon sayfa gösterim sayısında haber siteleri arasında Mynet, 317 milyon 314 bin 880 ile üçüncü oldu.

Akıllı telefon gerçek kullanıcı sıralamasında Mynet, 13 milyon 904 bin 783 kişiyle üçüncü oldu.

KATEGORİ BAĞIMSIZ AKILLI TELEFON SAYFA GÖSTERİM SAYISINDA MYNET ÜÇÜNCÜ

Kategori bağımsız akıllı telefon sayfa gösterim sayısında Mynet, haber siteleri arasında 317 milyon 314 bin 880 ile üçüncü sırada yer aldı. Akıllı telefon gerçek kullanıcı kategorisinde Mynet, 13 milyon 904 bin 783 kişiyle haber siteleri arasında dördüncü oldu.



