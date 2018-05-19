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Dijital Turizm Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Gelecek, dijitale daha fazla yatırım yapanların, bu işe daha fazla kafa yoranların olacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya "Gelecek, dijitale daha fazla yatırım yapanların, bu işe daha fazla kafa yoranların olacak." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sosyal Medya Kampüsü'nün destekleriyle Whisky Travel firması tarafından Dijital Turizm Zirvesi düzenlendi.

Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 25-30 yıl önce operasyoncu personel çalıştırdıklarını, bu personellerin uçakla gelen turistlerin ulaşımlarını takip ettiğini ifade etti.

Bağlıkaya, çok sayıda personelle iş yapmalarına rağmen havalimanlarında bazen valizleri ellerinde turistlerin kaldığını ve büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, teknolojinin gelişmesiyle şirketlerinde hiç operasyoncu personel çalıştırmadıklarını kaydetti.

Artık her şeyi bir telefon ile kontrol ettiklerini anlatan Bağlıkaya, turizm sektöründe başarılı olmanın tek yolunun dijitale yatırım yapmak olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, şirket yatırımlarını dijitale yönlendirdiklerine işaret ederek, "Şirketimde ürünümün yüzde 80'ini internet sitesi aracılığıyla satıyorum. Avrupa'da Türk turizmi ile ilgili bir adım daha öne atmak istiyorsak dijital alanına vakit ve emek harcamamız, biraz da yatırım yapmamız gerekiyor. Gelecek, dijitale daha fazla yatırım yapanların, bu işe daha fazla kafa yoranların olacak. Dijitale yatırım yapmayanın, becerili olmayanın yaşama şansı mümkün değil."

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