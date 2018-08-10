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"Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: -"Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" -ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: -"Biz inanıyoruz ki, kim ne derse desin, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, sıkı ve uyumlu bir süreç ile tüm dengeleri yerine oturtabilecek güçteyiz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaan, açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. MÜSİAD olarak son dönemde Türkiye'nin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirten Kaan, "Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun sayın devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın nihai hedefler noktasında yaraları sarabilecek çerçevede ele alınmış olduğunu belirtti.

Hedeflerin gayet net olduğunu vurgulayan Cesur, şunları kaydetti:

"Önemli olan bizi bu hedefe götürecek çalışmaları yerine getirebilmek. Biz inanıyoruz ki, kim ne derse desin, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, sıkı ve uyumlu bir süreç ile tüm dengeleri yerine oturtabilecek güçteyiz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bunu kendi dinamikleri ile başarabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkartabilmektir. Bu potansiyel ortaya çıktığında arzulanan ekonomide güven ortamı sağlanacaktır. Ekonomide güven ortamının sağlanması da hepimizin faydasına olacaktır. Her şerde bir hayır misali bu sınavı da daha da güçlenerek atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Gün, azmetmek, daha çok çalışmak ve üretmek günüdür."

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Anahtar Kelimeler:
ASKON MÜSİAD Yeni Ekonomi Yaklaşımı

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