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Dikey defile nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir AVM'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Dikey defile nefesleri kesti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir AVM'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
Bir AVM'nin duvarına iki adet dikey, bir yatay podyum oluşturuldu. Organizasyonda 12 Türk model, 8 Alman Akrobat model görev aldı. Halatlara bağlı olarak dikey podyumda yürüyen ve akrobatik hareketler yapan mankenler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. 15.00 - 17.30 saatlerinde düzenlenen defilelerin ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarladığı deri koleksiyonu, akrobat mankenler tarafından yağmur altında sunuldu. Mankenler gösterileri sırasında İzmirlilerden büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

Dikey defile nefesleri kestiDikey defile nefesleri kestiDikey defile nefesleri kestiDikey defile nefesleri kesti

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