Dikey defile nefesleri kesti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir AVM'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
Bir AVM'nin duvarına iki adet dikey, bir yatay podyum oluşturuldu. Organizasyonda 12 Türk model, 8 Alman Akrobat model görev aldı. Halatlara bağlı olarak dikey podyumda yürüyen ve akrobatik hareketler yapan mankenler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. 15.00 - 17.30 saatlerinde düzenlenen defilelerin ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarladığı deri koleksiyonu, akrobat mankenler tarafından yağmur altında sunuldu. Mankenler gösterileri sırasında İzmirlilerden büyük alkış aldı.
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